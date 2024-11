Paweł S. nie wyjdzie na wolność

Jak przypomina Polsat, decyzja o aresztowaniu dla Pawła S. zapadła gdy mężczyzna został deportowany do Polski po zatrzymaniu na Dominikanie. Sąd zgodził się na areszt tymczasowy, ale obrońcy mężczyzny złożyli zażalenie na decyzję.

Teraz Sąd Okręgowy w Katowicach oświadczył, że S. pozostanie w areszcie przez 90 dni od dnia zatrzymania, czyli do 28 stycznia 2025 roku.

Co łączy Pawła S. z aferą w RARS?

Śledztwo ws. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez przedstawicieli Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych dotyczy nadużywania regulacji z ustawy o rezerwach strategicznych pozwalających na pominięcie lub uproszczenie procedur zamówień publicznych. Według prokuratora Nowaka, chodzi o preferencyjne traktowanie wybranych podmiotów gospodarczych oraz akceptowania zawyżonych cen na towary, w tym m.in. na dostawy agregatów prądotwórczych, maseczek ochronnych oraz innych produktów służących przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19.

Śledczy ujawnili, że część transakcji zawarto mimo otrzymania przez pracowników Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych negatywnego stanowiska Centralnego Biura Antykorupcyjnego co do wyboru konkretnej oferty z uwagi na zastrzeżenia w zakresie rzetelności oferenta. Jednym z beneficjentów tego procederu był podmiot reprezentowany przez twórcę marki Red is Bad Pawła S.