Trutka na krety i nornice truje ludzi. Minister zawiadomił prokuraturę

Chodzi o preparat „Quphos Pellets 56 GE". Jest to środek owadobójczy i gryzoniobójczy w formie pastylek emitujących gaz drogą reakcji chemicznej (fumigacja). Zawiera fosforek glinu, który w wyniku kontaktu z wilgocią i powietrzem uwalnia śmiertelnie trujący gaz – fosforowodór. To on był przyczyną śmierci trojga dzieci, których krewni wyłożyli pastylki w domu lub jego bliskim sąsiedztwie, by pozbyć się gryzoni. Nie żyje trzyletnia dziewczynka z okolic Grodziska Wielkopolskiego, a także dwulatek z okolic Tomaszowa Lubelskiego i dwulatek z okolic Olsztyna. W szpitalu wciąż przebywają dziewięcioletnie siostry spod Płońska. Do szpitali trafili też dorośli, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

To nie są pierwsze ofiary trutki na krety i nornice. Dwa lata temu w Ciechanowie fosforowodorem zatruła się cała rodzina. Nie udało się uratować życia 2,5-letniej dziewczynki. Jej ojciec został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, dobrowolnie poddał się karze.

Trutka dostępna przez internet

Teoretycznie trujący fumigant powinien być sprzedawany podmiotom profesjonalnym, które przeszły szkolenie i okażą odpowiednie zezwolenie, ale w internecie może go nabyć każdy. Dlatego praktykom e-sklepów i sprzedawców na platformach sprzedażowych przygląda się już Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Jest też interwencja z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prokuratura Krajowa poinformowała w czwartek o wpłynięciu zawiadomienia sekretarza stanu w w tym resorcie Michała Kołodziejczaka w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na sprowadzeniu zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób, tj. o czyn z art. 163 § 1 pkt. 3 kodeksu karnego.