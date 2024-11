Zgadzam się. Nasza propozycja zmierzała w kierunku, by z jednej strony nie usuwać tego rozwiązania, jeśli w pewnych sytuacjach mogłoby ono stanowić racjonalną reakcję na poważne przestępstwo drogowe popełnione w stanie nietrzeźwości, ale z drugiej strony – łagodząc wątpliwości natury konstytucyjnej – pozostawić decyzję o jego zastosowaniu sądowi. Proponowane przez komisję rozwiązanie zostało jednak pominięte w projekcie przedstawionym do konsultacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zmianie ulegała też proponowana przez komisję siatka kar.

I to nas szczególnie niepokoi. Widząc potrzebę dokonania różnych, bardziej głębokich zmian w części szczególnej kodeksu karnego, uznaliśmy, że na tym etapie trzeba przede wszystkim zmodyfikować system sankcji. Obecnie jest on źle pomyślany, choćby z powodu „uzbrodnienia” wielu rodzaju przestępstw, które zbrodniami być nie powinny. Na etapie przygotowywania ustawy naprawczej chodziło jedynie o to, by system sankcji nieco uadekwatnić i uczynić go bardziej racjonalnym. W projekcie ministerialnym propozycje komisji w tym zakresie niemal w całości zostały pominięte.

Warto dodać, że w perspektywie średnio- i długookresowej komisja zaplanowała prace zakrojone na znacznie szerszą skalę, obejmujące wiele wymagających pogłębionej analizy regulacji, jakie występują właściwie we wszystkich współcześnie obowiązujących w Polsce kodyfikacjach karnych. Myślę tutaj zwłaszcza o kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego oraz kodeksie karnym wykonawczym. Trochę szkoda, że naciskano, abyśmy projekt ustawy naprawczej przygotowali do końca maja. Gdybyśmy bowiem zmian mających w naszym odczuciu charakter interwencyjny nie przygotowywali w takim pośpiechu, co – jak się okazało – wcale nie było konieczne, skoro dość długo analizowano je w ministerstwie, to efekt prac komisji wyglądałby zapewne inaczej. Proponowane zmiany, nad którymi – dostrzegając wszak potrzebę ich wprowadzenia – pracujemy obecnie, byłyby zapewne dalej idące i znacznie głębsze.

Czy efektem tych prac mają być kolejne projekty nowelizacji obejmujące poszczególne zagadnienia, czy propozycja nowej kodyfikacji?