Co dalej z przesłuchaniem Zbigniewa Ziobry? "Chroni go immunitet"

Premier Donald Tusk, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i wiceminister obrony Cezary Tomczyk obserwowali na poligonie w Orzyszu testowanie elementów do budowy Tarczy Wschód. - Zadaniem tego programu jest odstraszyć przeciwnika. To inwestycja w pokój, w bezpieczeństwo. To wszystko ma służyć temu, by wróg nie zaatakował Polski - mówił premier.