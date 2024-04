Prof. Wróbel: Grozi nam chaos w wymiarze sprawiedliwości

Niedawno został pan przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. To duże wyzwanie?



Z pewnością, nawet bardzo duże. Cieszy mnie to, że reaktywowano Komisję - zresztą nie tylko tę, ale wiem, że powstaną kolejne — które przewiduje ustawa. Musimy pamiętać, że powołanie komisji to obowiązek ustawowy, który przez 8 ostatnich lat nie był wykonywany. Warto więc ów obowiązek wreszcie wykonać. Rzeczywiście pracy jest bardzo dużo z uwagi na to, jak bardzo zdemolowano system prawa karnego przez ostatnie lata. Jest wiele przepisów, które mają niekonstytucyjny charakter albo są dowodem skrajnego populizmu. Rozpoczynamy intensywną pracę, bo nie ma na co czekać.

Czytaj więcej Prawnicy Prof. Włodzimierz Wróbel szefem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Adam Bodnar nominował w środę prof. Włodzimierza Wróbla na przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, która zajmie się opracowaniem regulacji z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego, prawa karnego skarbowego oraz prawa o wykroczeniach.

Zadania powierzone komisji są bardzo szerokie. Co wymaga najpilniejszej interwencji?

Zmiany, które zostały wprowadzone w licznych seriach nowelizacji, dotyczyły przede wszystkim kodeksu karnego, ale też kodeksu postępowania karnego czy kodeksu karnego wykonawczego. Wiele z nich wdrożono w niekonstytucyjnej procedurze i to jest taka tykająca bomba, którą trzeba jak najszybciej rozbroić. Owa niekonstytucyjna procedura polegała na tym, że pomijano określony w Regulaminie Sejmu tryb dokonywania zmian w kodeksach, poprawki wrzucano w trzecim czytaniu, a one wykraczały poza przedłożenia, które były w projekcie ustawy. Dość brutalnie traktowano tą procedurę i nawet Trybunał Julii Przyłębskiej swego czasu wydał orzeczenie, w którym stwierdził niekonstytucyjność zmian dokonanych w prawie karnym. Kilkanaście miesięcy później w ten sam sposób znowu zmieniono kodeks karny. Wówczas prezydent Andrzej Duda do Trybunału już ich nie zaskarżył. Uważam, że jest to tykająca bomba, bo kiedyś przywrócone zostanie funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego i ktoś te nowelizacje albo wyrok oparty na nich zaskarży. Grozi nam wtedy chaos w wymiarze sprawiedliwości. Poza tym, mamy do czynienia z szeregiem przepisów, które albo są ewidentnie sprzeczne z prawem międzynarodowym - jak choćby bezwzględne dożywocie, albo z takimi, które cofają nas gdzieś cywilizacyjnie, jak np. odpowiedzialność karna 14-latków.