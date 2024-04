O wznowieniu właśnie tych śledztw może zdecydować Prokurator Generalny. Jak zaznacza jednak w rozmowie z „Rzeczpospolitą” adwokat prof. Zbigniew Ćwiąkalski muszą być do tego określone podstawy. - Żeby wznowić takie postępowanie musiałyby pojawić się jakieś nowe fakty lub dowody. Mogłaby to być nowa opinia biegłego, odnalezienie świadka lub uzupełnienie zeznań przez dotychczasowych świadków – mówi Ćwiąkalski.

„Ręce zostały umyte zbyt szybko”

Zapowiadany wniosek Czarzastego w tej sprawie nie trafił jeszcze do prokuratury i nie znamy jego uzasadnienia. Część argumentacji polityk już jednak przedstawił. - Jak widzę, co robią ludzie, którzy w tamtym czasie również odpowiadali za sprawiedliwość w Polsce, co robili z Funduszem Sprawiedliwości, jak są niemoralni, jak ukrywają różne rzeczy, to myślę, że w sprawie Barbary Blidy wszystkie ręce zostały umyte zbyt szybko – uzasadniał Czarzasty informując o swoich zamiarach.

Według mec. Ćwiąkalskiego taka argumentacja nie jest wystarczającą podstawą do wznowienia postępowania. - Jednak Prokurator Generalny może zlecić przeprowadzenie ponownej analizy sprawy i sprawdzić, czy postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami, czy nie pominięto żadnych dowodów i czy oceniono je prawidłowo. Jest do tego uprawniony i niewykluczone, że z tego skorzysta – wskazuje.

Zwrócił przy tym uwagę, że ewentualne wznowienie postępowania nie oznacza automatycznego postawienia komuś zarzutów. - W ostatnich latach prokuratura ze względów politycznych podejmowała umorzone już postępowania w sprawach dotyczących rządów PO-PSL. Mam nadzieję że nadzieje, że w tym przypadku przeprowadzona zostanie ocena merytoryczna, nie polityczna. I ufam, że tak się stanie – stwierdził mec. Ćwiąkalski.

Procedurę wznowienia prawomocnie umorzonego postępowania przygotowawczego reguluje art. 327 k.p.k. Zgodę z nim postępowanie takie może zostać podjęte na nowo jeśli toczyło się przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego tylko wtedy gdy ujawnią się nowe istotne fakty lub dowody nieznane w poprzednim postępowaniu albo gdy uchylono lub istotnie zmieniono treść prawomocnego wyroku, będącego podstawą umorzenia postępowania.