Tragiczne zdarzenia na drodze, powodowane przez piratów drogowych, skłaniają do refleksji nad obowiązującym prawem, bezpieczeństwem na drodze i adekwatnymi karami. Śmierć całej rodziny na autostradzie w wyniku zderzenia z pojazdem pędzącym przeszło 300 km/h to jaskrawy przykład rażącej brawury, której nie można tolerować. To pełnoprawne zabójstwo.