Kamiński i Wąsik w Pałacu Prezydenckim. Promotor Dudy: ja go tego nie uczyłem

Agencja Associated Press napisała w depeszy, że „Polska policja aresztowała we wtorek dwóch polityków oskarżonych o nadużycie władzy, którzy schronili się w pałacu prezydenta Andrzeja Dudy”.



Do tej sytuacji krytycznie odniósł się w TVN24 prof. Jan Zimmermann — profesor prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim i były promotor prezydenta Andrzeja Dudy.



Stwierdził, że był „kompletnie wstrząśnięty, bo pan prezydent zrobił coś, co umyka jakiemukolwiek racjonalnemu rozumowaniu". - Pan prezydent, który jest doktorem prawa, przechował w swoim pałacu przestępców, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem karnym i jeszcze ściganych z oskarżenia publicznego - podkreślił.

- Mówi się o tym, że to jest mój uczeń. Ja go tego nie uczyłem. On mówi, że ciągle się uczy, więc widocznie go ktoś jeszcze nauczył później tego, jak należy nie tylko omijać konstytucję, ale i omijać prawo karne - dodał.

Byli szefowie CBA, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik we wtorek wzięli udział w uroczystości powołania Błażeja Pobożego oraz Stanisława Żaryna na doradców prezydenta RP.