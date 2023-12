Jest surowy wyrok w głośnej sprawie psa Bobika. Ważył 7 kg, a powinien 30 kg

Przyjęcie, że przedawnienie roszczeń banku do kredytobiorcy biegnie dopiero od uprawomocnienia się wyroku, mogłoby zachęcać bank do bezczynności lub przedłużania negocjacji z konsumentem, aby termin przedawnienia jego roszczeń upłynął zanim zacznie biec termin przedawnienia roszczeń banku - to sedno czwartkowego wyroku TSUE.