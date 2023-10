Zmiany w progu kwotowym kradzieży wprowadziła ubiegłoroczna nowelizacja Kodeksu wykroczeń, która miała wejść w życie w marcu, ale przedłużono jej vacatio legis do 1 października 2023 r.

Zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami, kradzież cudzej rzeczy ruchomej o wartości nieprzekraczającej 500 zł było wykroczeniem, za które grozi kara aresztu (od 5 do 30 dni), ograniczenia wolności albo grzywna w wysokości od 20 do 5000 złotych. Kradzież rzeczy wartej powyżej 500 zł była traktowana już jako przestępstwo zagrożone karą do 5 lat więzienia.

W niedzielę 1 października weszły w życie zmiany, według których wykroczeniem jest kradzież przedmiotu o wartości do 800 zł. Do tej kwoty podniesiony został też próg w przepisach o kradzieży leśnej (art. 120 par. 1 kw), paserstwie (art. 122 kw), a także zniszczeniu cudzej rzeczy (art. 124 kw).

Po zmianie przepisów zakłady karne opuściło 634 skazanych za kradzież. Z ustaleń reportera radia RMF FM wynika, że to ostateczna liczba.