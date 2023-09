Prokuratura Krajowa: liczy się efekt, a nie przewlekłość śledztwa

Pytania o przewlekłość postępowań trafiły do Ministra Sprawiedliwości w maju 2021 r. RPO przytoczył w wystąpieniu dane ze sprawozdań z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych z lat 2015 - 2021. Wynika z nich, że nawet pięciokrotnie wzrosła liczba spraw, w których prowadzone są długotrwałe postępowania, prowadzone dłużej niż 5 lat. Tendencja ta powoduje coraz częstsze wnioski o zastosowanie bądź przedłużenie tymczasowego aresztowania, co ma konsekwencje w niekorzystnych dla Polski orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. RPO prosił ministra o ustosunkowanie się do tych danych. Pytał o ewentualne systemowe przyczyny przedłużania się postępowań przygotowawczych.

Minister przekazał wystąpienie RPO Prokuraturze Krajowej z poleceniem udzielenia odpowiedzi. Niestety, ta nie nadeszła.

Zaważył status Bodnara

Tymczasem problem nie utracił na aktualności. W roku 2022 postępowań przygotowawczych, które trwają powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy, było 25 979, powyżej 6 miesięcy do roku - 13 842, powyżej roku do 2 lat - 4080, powyżej 2 lat do 5 lat - 2534, ponad 5 lat - 648.

W 2022 r. tymczasowe aresztowanie trwające powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy było stosowane w 5222 przypadkach, powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy - w 3127 przypadkach, powyżej 12 miesięcy do 2 lat - w 641przypadkach, a powyżej 2 lat - w 120 przypadkach.