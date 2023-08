Zbierał na seicento po wypadku Beaty Szydło, usłyszał zarzuty prokuratorskie

Jak ustaliła prokuratura, większość pieniędzy ze zbiórki została przelana na konto żony Rafała B. Małżeństwo wydało je na własne potrzeby, m.in. na czynsz, bieżące wydatni i zaległości komornicze.

Na początku sierpnia 2023 r. Prokuratura Okręgowa w Krakowie podjęła śledztwo na nowo.

Jak poinformował TVN24 prokurator Krzysztof Dratwa z Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Rafał B. został już przesłuchany. Organizator zbiórki jest podejrzany o przywłaszczenie ponad 139 tysięcy złotych. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 284 § 2 Kodeksu karnego).

- Na obecnym etapie śledztwa dokonano pogłębionej analizy treści regulaminu zbiórki oraz relacji jego postanowień do norm prawa powszechnie obowiązującego, co doprowadziło do rewizji opisanego wyżej stanowiska - wyjaśnił prokurator Dratwa.

Prokuratura nie ujawniła, kiedy Rafałowi B. zostały przedstawione zarzuty ani gdzie został przesłuchany - w Wielkiej Brytanii, gdzie mieszka, czy też w Polsce.

Jak informuje prokuratura, pokrzywdzeni nie zostaną osobno poinformowani o tym śledztwie, gdyż "spowodowałoby to poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania", stąd zawiadamia się ich poprzez ogłoszenie w prasie, radio telewizji lub na stronie internetowej sądu albo prokuratury (art. 131 § 2 k.p.k.).