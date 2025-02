Przypomnijmy, iż obecnie w konsultacjach międzyresortowych znajduje się projekt przepisów dotyczący nowych kierowców. Po pierwsze, w ramach okresu próbnego będą ich obowiązywać niższe limity prędkości oraz obowiązkowe, dodatkowe szkolenia. Po drugie zaś dozwolone będzie uzyskanie prawa jazdy przez osobę, która ukończyła 17 lat – będzie mogła jednak prowadzić pojazd wyłącznie w towarzystwie co najmniej 24-letniego opiekuna, który ma prawo jazdy od co najmniej 5 lat.



Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział w piątek na antenie „Radia Zet”, iż jeśli wszystko pójdzie dobrze, to do czerwca projekt ten ma trafić do Sejmu i zostać uchwalony. - Mam nadzieję, że ci, którzy kończą w tym roku 17. rok życia, jeszcze w tym roku będą mogli zapisać się na kurs prawa jazdy i zdobyć uprawnienia - dodał.

Prawo jazdy kategorii C dla 20-latków?

Jednocześnie szef MI przekazał, że rozważane jest również obniżenie wymaganego wieku dla osób, które starają się o prawo jazdy na samochody ciężarowe. Przypomnijmy, iż obecnie o prawo jazdy kat. C mogą starać się osoby, które mają 21 lat.

Dariusz Klimczak zwrócił uwagę, że „w Polsce brakuje kierowców w transporcie, szczególnie międzynarodowym". Przyznał, iż rozmawiał na ten temat z swoimi odpowiednikami z innych państw i „wiem, że tego typu przepisy są stosowane w innych państwach, więc tutaj także moglibyśmy obniżyć wiek kierowców, którzy ubiegają się o prawo jazdy na kategorii C".

"Uważam, że minimum to jest obniżenie o rok, czyli od 20. roku życia, chociaż są przykłady, gdzie można zdobyć to prawo jazdy jeszcze w młodszym wieku - np. jeżeli ktoś odbywa służbę wojskową, to może zdobyć tego typu uprawnienia mając 18 lat" - dodał.