Auta bez kierowców na polskich drogach. Na razie testowo

Do państw Unii Europejskiej, które są najbardziej zaawansowane we wprowadzaniu przypisów umożliwiających ruch pojazdów zautomatyzowanych i w pełni zautomatyzowanych, należą Niemcy. Już w 2017 r. wprowadzono tam możliwość używania pojazdów zautomatyzowanych i w pełni zautomatyzowanych na drogach publicznych. Pojazdy wyposażone w coraz bardziej zaawansowane systemy automatyzacji stopniowo dopuszcza do ruchu na swoich drogach także Wielka Brytania. W całej UE odpowiednie prawo lub praktykę wdrożono już m.in. w: Austrii, Belgii, Francji, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Łotwie, Szwecji i Włoszech. Ponadto testy przeprowadza się m.in. w Norwegii i Szwajcarii.

Etap legislacyjny: projekt w konsultacjach