Jak podaje RMF24 na kursy redukujące liczbę punktów karnych wybrało się już prawie sześć tysięcy kierowców i najwięcej z nich zdecydowało się na WORD-y w Lublinie - odbyło się tam aż 119 kursów. W każdym kursie mogło wziąć udział maksymalnie 15 uczestników, czyli łącznie 1 785 kierowców.

Reklama

Kolejnymi rekordowymi miastami są Rzeszów, Kielce oraz Poznań, w których przeprowadzono odpowiednio 57, 43 oraz 35 kursów. Szczególne zaskoczenie ma za to budzić stolica, bowiem tu przeprowadzono jedynie cztery kursy. Kolejnym miastem, których kierowcy przestrzegają przepisów to Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski oraz Szczecin i Wrocław - w stolicy województwa kujawsko-pomorskie odbył się tylko jeden kurs, natomiast w kolejnych wspomnianych miastach dwa oraz pięć we Wrocławiu i Szczecinie.

To zróżnicowanie mocno zaskakuje, ponieważ mogłoby się wydawać, że iż więcej mieszkańców, a tym samym kierowców, to tym więcej punktów do zredukowania - jak widać jest to błędny wniosek. Przyczyną tego zjawiska nie powinna być cena kursu, ponieważ wszędzie wahają się w przedziale 850-1 000 złotych.

Czytaj więcej Prawo drogowe Kiedy ruszą kursy redukcyjne dla kierowców? Wreszcie jest rozporządzenie W Dzienniku Ustaw z 15 września ukazało się długo oczekiwane rozporządzenie, bez którego po 17 września nie mogłyby ruszyć szkolenia pozwalające kierowcom skasować punkty karne za naruszenie przepisów drogowych.

Kto może zapisać się na kurs redukujący punkty karne

Zgodnie z przepisami z kursu redukującego może skorzystać kierowca, który: