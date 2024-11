Konkurs „Młody Wynalazca” organizowany przez „Rzeczpospolitą” we współpracy z Urzędem Patentowym RP ma przypomnieć, że w Polsce na uczelniach, w instytutach badawczych, start-upach czy w prywatnych „garażach” są tysiące twórczych młodych ludzi. To inicjatywa, która promuje młodych innowatorów i ich kreatywność w Polsce! Konkurs „Młody Wynalazca Roku” nie tylko wyróżnia pojedyncze osiągnięcia, ale także zwraca uwagę na potencjał młodych ludzi, którzy mogą przyczynić się do postępu w różnych dziedzinach.

Reklama

Laureatów konkursu poznamy 28 listopada br.

Skład kapituły: Edyta Demby-Siwek - Prezes Urzędu Patentowego RP; Andrzej Dudek - Absolwent University of Cambridge i The Wharton School, University of Pennsylvania; prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong - profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Zygmunt Grajkowski - absolwent Politechniki Wrocławskiej i Akademii Ekonomicznej; Adrian Migoń - przedsiębiorca społeczny, CEO Youth Business Poland; Mariusz Młynarczyk - dyrektor Departamentu Elektroniki i Mechaniki Urzędu Patentowego RP; prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak - Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Kapituły Konkursu; Kacper Raciborski - założyciel i prezes Fundacji Innovations Hub; Maciej Sadowski - współzałożyciel Fundacji Startup Hub Poland; Olga Sobolewska - adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej; dr inż. Paweł Stężycki - dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa; Anna Ogonowska-Rejer - dziennikarz, analityk; Tomasz Pietryga - zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”, szef działu prawnego.