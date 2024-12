Konkurs Młody Wynalazca. To korzyści, jakie przyniosą projekty

Konkurs „Młody Wynalazca”, organizowany przez „Rzeczpospolitą” i Urząd Patentowy, dobiegł końca. Przyznano dwie nagrody główne i dwa wyróżnienia. Pierwsze, w kategorii agrotech & food technology otrzymała Kornelia Wieczorek z III LO RP w Gdyni z projektem RHIZOSPHERIC. Zakłada on zastąpienie nawozów sztucznych bakteriami, które wiążą azot.

Bakterie, które wiążą azot

– W swoim projekcie skupiam się przede wszystkim na edukacji, epigenetyce (czyli neurobiologicznym charakterze badań) oraz na szczepach bakterii azospirillum, które najlepiej wiążą azot – mówi laureatka. – Nie chcę zdradzać publicznie szczegółów, bo nie wiem, jak potoczy się przyszłość tego projektu – kto wie, może pewnego dnia rozważę ochronę jego praw autorskich – dodaje.

Sposób na monitorowanie stanu rzek

Drugie wyróżnienie, w kategorii zielona transformacja, trafiło do Filipa Budnego za projekt Watersense, dotyczący nowej technologii monitorowania stanu rzek.

– Rozwiązania, które są dostępne obecnie, to autonomiczne pływające stacje – tłumaczy laureat. – Są one zasilane tylko przez panele fotowoltaiczne, co w polskim klimacie nie jest wystarczające. Dlatego wymagają częstego demontażu i ładowania. Meager Sense rozwiązuje ten problem przez zastosowanie mikroturbiny wodnej pod stacją pomiarową. Ponieważ woda w rzece zawsze płynie, to tej energii zawsze dostarcza do systemu. Naszym głównym klientem są instytucje państwowe, obecnie trwają pierwsze programy pilotażowe, w ramach których będziemy takie stacje montować i analizować z nich dane – dodaje.