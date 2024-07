Egzamin ósmoklasisty 2024. Wyniki dla uczniów

Do logowania na stronie Zintegrowanego Interfejsu potrzebne są login i hasło, otrzymane przez ucznia w szkole. Oprócz wyników, Interfejs pozwala na uzyskanie przez ucznia niezbędnych zaświadczeń, potrzebnych przy rekrutacji do szkół średnich. Jest to bowiem najważniejszy element związany z egzaminem — jego wynik wpływa często na ostateczny wybór przez ucznia placówki, w której będzie kontynuował naukę.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe i stanowi warunek ukończenia szkoły podstawowej. Zdanie go nie jest jednak bynajmniej warunkiem ukończenia szkoły podstawowej — nie został określony minimalny próg zdawalności egzaminu. Egzamin trwał od 14 do 16 maja, zaś dla uczniów którzy nie mogli do niego wtedy przystąpić — od 10 do 12 czerwca.