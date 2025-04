Choć brzmi to dobrze, to w praktyce wyprzedzające dostosowywanie kwalifikacji milionów osób stanowi wyzwanie. Nie chodzi tu o poziom kwalifikacji, tylko o to, czego dotyczą. Nawet wysokie kwalifikacje, których nikt już nie potrzebuje, nie rozwiązują problemu. W dzisiejszym świecie musimy je zmieniać, a także zmieniać wykonywane zawody.

Czy system edukacyjny może pomóc?

Przed rozpoczęciem aktywności ekonomicznej, czy to jako pracownicy najemni, czy jako przedsiębiorcy, przechodzimy przez system edukacyjny, którego istotną częścią jest przygotowanie nas do tej aktywności. Gdy natomiast w połowie naszego życia stajemy wobec podobnego wyzwania, jesteśmy pozbawieni takiego wsparcia. Musimy radzić sobie sami. Nie bardzo wiemy, kiedy i co zrobić, jak to sfinansować i zorganizować. Nawet jeśli czujemy, że coś trzeba zrobić, to odsuwamy to w czasie, aż jest za późno. Często zamiast przeciwdziałać skutkom, szukamy winnych tego, że jest, jak jest.

Wsparcie instytucjonalne jest tu absolutnie niezbędne. Potrzebna jest struktura, która w sposób podobny do systemu szkolnego (szkoły średnie i wyższe) w połowie życia zawodowego wyposaży nas w to, z czym młodsi wchodzą w życie zawodowe w wieku ok. 20 lat. Przy czym oczywiście nie chodzi tu o wiedzę stricte szkolną, lecz zawodową.

Schody zaczynają się, gdy dochodzimy do finansowania oraz organizacji takich działań. Koncepcja finansowania powinna wyjść z dostrzeżenia, że są trzy podmioty zainteresowane opóźnianiem dezaktywizacji:

– osoby w wieku 40–50 lat potrzebują tego dla samych siebie (tak pracownicy najemni, jak i samozatrudnieni przedsiębiorcy);