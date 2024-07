Polskie patenty są na fali. Młodzi wynalazcy w konkursie "Rzeczpospolitej"

Do Urzędu Patentowego RP w ubiegłym roku wpłynęły 4022 zgłoszenia krajowych wynalazków do objęcia ich ochroną prawną. To o 22,5 proc. więcej niż w 2022 r. i powrót do poziomu sprzed pandemii.

Aktywność polskich wynalazców dała się też zauważyć na poziomie europejskim. Polacy zgłosili w 2023 r. do Europejskiego Urzędu Patentowego w Monachium (EPO) 671 wniosków, czyli ponad 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z Uniwersytetu Zielonogórskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Najwięcej zgłoszeń wśród przedsiębiorców złożyła nowosądecka firma Fakro, producent okien dachowych. We własnym ośrodku badawczym opracowała 12 pomysłów na swoje produkty.

Co patentują Polacy? Pomysły na medycynę i maszyny

Urząd Patentowy w ostatnich pięciu latach przyjął najwięcej wniosków o patenty w obszarze inżynierii lądowej (prawie 1,4 tys.) i maszyn specjalistycznych (1072 wnioski). Prawie tysiąc zgłoszeń dotyczyło technologii medycznych.

Polskie specjalności wynalazcze są – przynajmniej statystycznie – nieco inne niż te dominujące w Europie. Wprawdzie w ubiegłym roku technologie medyczne zajęły tam drugie miejsce w liczbie zgłoszeń wynalazków (niemal 16 tys.), ale najwięcej zgłoszeń do EPO dotyczyło komunikacji elektronicznej (17,7 tys.). Trzecim co do liczby zgłoszeń obszarem są tam technologie komputerowe (15,7 tys.).