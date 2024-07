Kary za niepłacenie abonamentu RTV. Skarbówka wyegzekwowała aż 147 tys. zł kary

W tym samym okresie urzędy skarbowe wyegzekwowały także 974 tys. zł dotyczących kar za używanie niezarejestrowanego odbiornika. Kwoty te dotyczyły 587 tytułów wykonawczych wystawionych przez Pocztę Polską. Najwyższa kwota wyegzekwowana na podstawie jednego tytułu wykonawczego wyniosła 147 tys. zł.

Wyrejestrowałeś odbiornik, by nie płacić abonamentu RTV? Zachowaj potwierdzenie

Prawnik Katarzyna Arasiewicz z Kancelarii Meritum, która zajmuje się wsparciem prawnym organizacji pozarządowych i ich podopiecznych, pomaga zwłaszcza osobom w trudnej sytuacji, tłumaczy, że w przypadku używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego przez pięć lat pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej, zatem najczęściej są to kwoty od ok. 1500 do ok. 2000 zł. W przypadku większej liczby odbiorników kwota adekwatnie wzrasta, np. w hotelach.

— W najgorszej sytuacji są osoby, które zarejestrowały odbiornik, nie mają potwierdzenia wyrejestrowania, nie pamiętają, kiedy wyrejestrowali odbiornik i nie ma po tym żadnego śladu w postaci daty czy też takiego zdarzenia jak wyprowadzka — tłumaczy mec. Arasiewicz.

Niektóre osoby wyrzucają dokumenty sprzed lat lub je gubią np. w trakcie wspomnianej przeprowadzki. Wtedy fakt wyrejestrowania jest trudny do udowodnienia.

Katarzyna Arasiewicz prywatnie spotkała się z tym, że doszło do niezgodnego z prawem naliczenia kar, bo chociaż nigdy nie była abonentem, to opłacała abonament za osoby, którym wynajmowała mieszkanie. Mimo to, Poczta Polska nałożyła karę na prawnik. Po kilku latach ją zwróciła, bo nie była w stanie przedstawić dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie odbiornika. Niemożliwe było zatem wykazanie istnienia obowiązku opłacania abonamentu.