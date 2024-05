Gdy listonosz zostawi awizo pod złym adresem. RPO pisze do szefa Poczty Polskiej

Takie postępowanie rodzi problemy nie tylko dla sądów oraz osób, którym przesyłka sądowa ma zostać doręczona. Powoduje także dyskomfort osób zamieszkujących pod adresem, pod który następuje próba doręczenia przesyłki sądowej. Nie chodzi tylko o przypadki wyprowadzenia się adresata, ale również o przypadki, w których adresat nigdy nie mieszkał pod danym adresem. Komunikat Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 17.05.2024r.

Ponad dwa lata temu RPO występował w tej sprawie do władz Poczty Polskiej. Do teraz nie zostały zaprezentowane prawne rozwiązania tego problemu.

Praktyka ta, zdaniem Rzecznika, jest „trudna do zaakceptowania” z punktu widzenia konstytucyjnego prawa do sądu, w przypadku, gdy mamy do czynienia z doręczanymi przez Pocztę Polską przesyłkami sądowymi. Art. 45 Konstytucji, wskazujący, iż „każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd” nie dopuszcza praktyk, polegających na niedoręczaniu pism sądowych przy jednoczesnym formalnym uznawaniu, iż do doręczenia doszło. Sąd może bowiem w takiej sytuacji stosować tzw. fikcję doręczenia — uznać, że skoro przesyłka trafiła pod adres, to została ona doręczona.

— Listonosze w takiej sytuacji powinni zwracać przesyłkę z wyraźną adnotacją, że adresat nie mieszka pod podanym adresem. — czytamy w komunikacie Biura RPO. — Byłoby to dla sądu jednoznacznym sygnałem, że niedopuszczalne jest przyjęcie w danym przypadku fikcji doręczenia.

Marcin Wiącek wezwał szefa Poczty Polskiej Sebastiana Mikosza do ustosunkowania się do problemu.