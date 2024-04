Eksperci: atak Izraela to zbrodnia wojenna

— Izrael twierdzi, że nie potrzebuje sądów międzynarodowych, ponieważ ma znakomicie działający własny system rozliczania się z osobami, które popełniają zbrodnie wojenne, a jest to klasyczna zbrodnia wojenna, taka podręcznikowa, wyjęta wręcz z konwencji, w związku z tym niech zostanie przeprowadzone śledztwo w Izraelu, niech osoba winna zostanie wskazana i niech zostanie przykładnie ukarana, chociażby po to, żeby wysłać sygnał do kolejnych, że nie morduje się cywilów — mówił o wyciąganiu konsekwencji z izraelskiego ataku dr Wojciech Szewko, którego wypowiedź przytaczaliśmy już na łamach "Rzeczpospolitej".