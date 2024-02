Podkreśla, że rozpatrywaniem wszystkich wniosków o kontrolę operacyjną, które kierują CBA, ABW i CBŚP zajmuje się jeden sąd, warszawski sąd okręgowy. - To musi się zmienić. Dochodzi sytuacji, w których sędzia ma do rozpatrzenia nawet 50 takich wniosków dziennie. Należy rozdzielić to między sądy okręgowe w całym kraju – zaznacza sędzia.

Jego zdaniem trzeba też utworzyć niezależny organ, który sprawowałby nadzór i faktyczną kontrolę nad działaniami służb w ramach prowadzonej inwigilacji. – Sędzia musi mieć pewność, że służby nim nie manipulują i te akta, które trafiają do sądu, to pełny materiał w sprawie operacyjnej. Obecnie nie mamy możliwości sprawdzenia tego – mówi Gąciarek.

Podobnego zdania jest prok. Jarosław Onyszczuk. - Służby realizujące czynności operacyjne nie podlegają żadnej kontroli. Dlatego widzę potrzebę stworzenia niezależnej instytucji, która nadzorowałaby stale pracę tych służb, miała szeroki dostęp do informacji i rejestrów. Żeby po tym bałaganie inwigilacyjnym wrócić na dobre tory to taka kontrola jest niezbędna – twierdzi Onyszczuk.

Sędzia musi wiedzieć, na jaką inwigilację się zgadza

Na inną kwestię zwraca uwagę sędzia Gąciarek. Według niego należy dokonać takich zmian w prawie, aby sędzia rozstrzygając o zastosowaniu kontroli operacyjnej wiedział dokładnie, jaka konkretna forma inwigilacji zostanie przeprowadzona i dlaczego. – Do czasu pierwszych doniesień o stosowaniu Pegasusa miałem taką pewność, teraz jej nie mam – zaznacza sędzia.

Na tę kwestię zwraca też uwagę prokurator dr Michał Gabriel-Węglowski. Jego zdaniem należy m.in. dopełnić wyraźnie procedurę wdrożenia kontroli operacyjnej prowadzonej przez służby. – Decyzja sędziego ws. zgody na zastosowanie określonej techniki powinna być podjęta z pełną świadomością. Sędzia musi wiedzieć wobec kogo, jakie techniki i na jakiej podstawie faktycznej zostaną przeprowadzone. To wymaga też jednak przeszkolenia sędziów w tej kwestii, rozumienia przez nich specyfiki działań operacyjnych, dlatego grupa sędziów powinna specjalizować się w tych kwestiach – mówi prokurator.

Postuluje też uchwalenie jednolitej kompleksowej ustawy, która ureguluje kwestię stosowania inwigilacji i innych działań - Byłaby to swoista „konstytucja" czynności operacyjno-rozpoznawczych. W polskim prawie jest niesamowity bałagan jeśli chodzi o czynność operacyjne. Od liczby formacji, które mają uprawnienia w tej materii, przez rozbudowanie tych przepisów, aż po niejasny podział kompetencji – podkreśla prokurator.