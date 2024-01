TK orzeknie co zechce ws. ustawy budżetowej

Co się zaś stanie, jeśli Trybunał orzeknie o niekonstytucyjności ustawy budżetowej? - Jeśli nawet tak się stanie, to rząd w zasadzie powinien przedstawić projekt prowizorium budżetowego, a Sejm takie prowizorium uchwalić. Jednak Konstytucja nie stawia czasowej granicy prowadzenia polityki finansowej na podstawie projektu, może to trwać nawet do końca roku budżetowego – zauważa prof. Patyra.

W dyskusjach nad tegoroczna ustawą budżetową pojawił się też wątek możliwości zakwestionowania ustawy z powodu nieobecności dwóch posłów PiS. Chodzi o Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którym z powodu skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wygasły mandaty poselskie.

Jak przyznaje prof. Sławomir Patyra, Trybunał może oczywiście zakwestionować tryb uchwalania ustawy. - Jednak powodem niekonstytucyjności może być brak formalny w postaci np. braku kworum albo zwołania posiedzenia wbrew regulaminowi Sejmu. Nieobecność dwóch byłych posłów nie jest taką przeszkodą – zauważa ekspert.

Prezydent ma czas na podpisanie ustawy budżetowej do czwartku

Prezydent ma czas na decyzję do czwartku 1 lutego (choć niektóre media błędnie podawały, ze do 31 stycznia). Według informacji Sejmu, ustawa została przedstawiona Prezydentowi do podpisu 25 stycznia. Siedmiodniowy termin liczony od tego dnia upływa 1 lutego. Przypomnijmy, ze w polskich kodeksach proceduralnych (np. postępowania administracyjnego i karnego) przewidziano zasadę, w myśl której jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Za koniec terminu uważa się upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni. W ten sposób pierwszym dniem siedmiodniowego terminu dla Prezydenta był 26 stycznia, a ostatnim – 1 lutego.

Jak zapowiedziała szefowa Kancelarii Prezydenta, Grażyna Ignaczak–Bandych, ustawa budżetowa czeka na decyzję Pana Prezydenta i jest już po opinii prawników. - Prezydent nie ma powodów aby nie podpisywać ustawy, może natomiast odesłać ją do Trybunału Konstytucyjnego – powiedziała Ignaczak-Bandych we wtorek na antenie TV Trwam.

- Gdyby w jakiś sposób prezydent Duda i instytucje, których wiarygodność i ważność są bardzo wątpliwe, z jakąś nadzwyczajną kreatywnością znajdą sposób, aby blokować funkcjonowanie państwa, jeśli prezydent Duda chciałby uniemożliwić wypłatę ludziom pieniędzy, to wtedy być może ja się zdecyduje na rozpisanie nowych wyborów, skrócenie kadencji parlamentu – zapowiadał we wtorek premier Donald Tusk.