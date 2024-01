Zwraca uwagę, że w orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że jeżeli zawinione naruszenie określonych norm (nawet gdy wystąpi poza pracą) wpływa negatywnie na wizerunek pracodawcy, to ma on prawo do podjęcia określonych działań i wyciągnięcia konsekwencji.

- Oczywiście nie w każdym przypadku nieodpowiedniego postępowania pracownika po godzinach pracy, firma będzie mogła reagować. Wzorce zachowań są różne w zależności od wykonywanych profesji. Na pewno wyższe oczekiwania dotyczą zawodów zaufania publicznego jak np. nauczyciel czy policjant. Jednakże są pewne zasady, które obejmują wszystkie osoby- komentuje mec. Wilczyk.

Jak wylicza, pracodawca ma zatem prawo do odpowiedniej reakcji jeżeli np. nauczyciel popełni przestępstwo przeciwko wolności seksualnej, pracownik pobije poza zakładem pracy innego współpracownika czy będzie groził innym zatrudnionym w firmie, a nawet gdy opublikuje obraźliwe zdjęcia czy komentarze na temat swojego przełożonego oraz kolegów czy koleżanek z zakładu.

- Nieodpowiednie zachowania pracowników mogą stanowić przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę, a w rażących przypadkach także podstawę do zwolnienia dyscyplinarnego — mówi mec. Wilczyk.



Czytaj więcej Prawo pracy Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach Firmowe regulacje mogą stanowić o konieczności uzyskania przez pracownika zgody przełożonego na wykonywanie pracy w nadgodzinach jeszcze przed jej podjęciem. Za nieprzestrzeganie tych zasad pracownik może zostać ukarany upomnieniem lub naganą, a jeśli wielokrotnie się to powtarza - nawet zwolniony z pracy.

Jak zauważa adwokat Paweł Matyja, w praktyce wielokrotnie zdarzały się zwolnienie związane z wyrażaniem np. kontrowersyjnych poglądów politycznych, dokonywaniem obraźliwych wpisów w sieci (czyli tzw. hejtem), czy też w przypadku np. funkcjonariuszy publicznych gdy w mediach pojawiały się informacje o ich ekscesach ( np. alkoholowych) w czasie prywatnym.