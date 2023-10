- Unia Europejska razem z tworzącym się nowym, polskim rządem chce pozbawić Polaków prawa do decydowania, jakimi samochodami chcą jeździć - mówił podczas piątkowej konferencji minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Ziobro: katastrofalny wpływ na polską gospodarkę i życie społeczne

Zdaniem Ziobry nowa regulacja doprowadzi do wykluczenia komunikacyjnego. - Znaczna część Polaków nie będzie mogła pozwolić sobie na zakup bardzo drogiego samochodu elektrycznego - wskazał.

Szef MS mówił też o konsekwencjach dla małych firm, których nie będzie stać na wymianę floty samochodowej. - To będzie prowadzić do masowego zamykania polskich przedsiębiorstw, a co za tym idzie utraty pracy przez setki tysięcy Polaków - podkreślił.

Podczas konferencji Ziobro poinformował, że skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie czy unijne rozporządzenie w sprawie zakazu rejestracji nowych samochodów spalinowych jest zgodne z Konstytucją.

W ocenia ministra jest sprzeczne, bowiem narusza konstytucję w wielu miejscach. - W tym narusza zasadę jednomyślności podejmowania decyzji, gdyż traktaty jasno wskazują, że w sprawach miksu energetycznego państwa muszą podejmować decyzje wspólnie. W tym wypadku tak się nie stało, Polska głosowała przeciwko tym regulacjom i została przegłosowana przez inne państwa - argumentował.