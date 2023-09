Dr Piotr Pałka, radca prawny i współautor tej inicjatywy, powiedział „Rzeczpospolitej”, że jest to akcja społeczna, która ma uświadomić społeczeństwu, że można rozliczać partie polityczne za niespełnienie obietnic wyborczych. Co się zaś tyczy owej uchwały Sądu Najwyższego, to w Polsce nie ma systemu precedensowego i orzeczenia SN nie wiążą formalnie innych składów sędziowskich.

Parlamentarzysta nie jest związany

Roman Nowosielski, adwokat, były sędzia Trybunału Stanu, zgadza się z Sądem Najwyższym:

– Przyrzeczenie publiczne uregulowane w kodeksie cywilnym dotyczy spraw cywilnych, a nie deklaracji politycznych, w szczególności wyborczych, a instrukcji dla posłów od czasów Pierwszej Rzeczpospolitej już nie ma. I tak jak nie można odwołać posła lub senatora za niespełnienie obietnic wyborczych, nie możemy też dochodzić za to odszkodowania. To, co ewentualnie może zrobić wyborca, to zarzucić posłowi ich złamanie i ewentualnie oczekiwać, że parlamentarzysta go za to pozwie i przegra proces, ale wyborca odszkodowania za to nie uzyska.

Podobnego zdania jest Wojciech Hermeliński, sędzia TK w stanie spoczynku, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej:

– Posłowie mają obecnie tzw. wolny mandat, nie są związani wyborczymi obietnicami ani instrukcjami i mogą głosować według swego sumienia. Nie można więc mówić, że postawienie krzyżyka przy nazwisku danego posła rodzi u wyborcy roszczenie o odszkodowanie. To nie jest umowa cywilna np. pożyczka pieniędzy.