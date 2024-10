Ewa Wrzosek o rozmowie z Adamem Bodnarem: momentami nie była ani miła, ani przyjemna

Przez ostatnich kilka miesięcy towarzyszyło mi to samo dojmujące uczucie, że tracę nadzieję na rzeczywiste zmiany w prokuraturze, na to, że wyrzuceni zostaną ludzie, którzy tę instytucję zdemolowali, że poprawi się sytuacja pracowników i urzędników prokuratury, bez których wykonywanie naszej pracy jest niemożliwe. Wiele osób i to z całej Polski dzieliło się ze mną tymi samymi wątpliwościami, frustracjami i zawiedzionymi nadziejami. A nic tak nie boli, jak zawiedzione nadzieje.

Po 15 października 2023 roku wszyscy wierzyliśmy, że prokuratura ma realną szansę na radykalną przemianę po to by po raz pierwszy w historii stać się instytucją zaufania publicznego. To, że tak się nie stało i wynikająca z tego frustracja jest na korytarzach prokuratorskich wręcz namacalna. Ja po prostu miałam odwagę zrobić to, o czym inni tylko mówili, że odejdą, przejdą do adwokatury, albo będą sprzedawać pietruszkę na rynku, byle tylko nie przechodzić tego „deja vu”, że znowu jest, jak było. Niekompetentni szefowie, braki kadrowe łatane przypadkowymi osobami i nieustający brak pieniędzy na wszystko. Paradoksalnie to wszystko co skłoniło mnie do złożenia pisma z rezygnacją, stało się później przyczyną jego wycofania.

Spotkanie z ministrem Adamem Bodnarem przebiegało w miłej atmosferze?

Tak. Jesteśmy kulturalnymi i dobrze wychowanymi ludźmi. Po spotkaniu z Adamem Bodnarem zdecydowałam się pozostać w prokuraturze. Z panem prokuratorem generalnym długo rozmawialiśmy i chwilami nasza rozmowa, do bólu szczera, nie była ani miła, ani przyjemna dla żadnej ze stron. Oboje jednak mamy świadomość powagi sytuacji i tego, że tak naprawdę przyświeca nam ten sam cel: prokuratura niezależna, odpowiedzialna, budząca zaufanie i szacunek społeczny, a zarazem sprawna i dobrze funkcjonująca.