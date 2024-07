Polska prokuratura szykuje się do prac w Prokuraturze Europejskiej

Do Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt zmian w Regulaminie urzędowania prokuratur. Ma on na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do przystąpienia Polski do Prokuratury Europejskiej. Chodzi o rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych m.in. do występowania o Europejskie Nakaz Aresztowania (dyrektor departamentu w Prokuraturze Krajowej, naczelnik Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, naczelnik wydziału zamiejscowego, prokurator regionalny lub prokurator okręgowy).

Współpraca prokuratorów

Określono przepisy, które mają zastosowanie do współpracy prokuratora z prokuratorami Prokuratury Europejskiej w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Pojawiają się nowe obowiązki informacyjne prokuratur wobec Prokuratury Europejskiej w odniesieniu do przestępstw objętych jej jurysdykcją. Opisano obowiązki prokuratora po przejęciu sprawy przez Prokuraturę Europejską oraz po przejęciu sprawy od Prokuratury Europejskiej. Do czasu uzyskania wiadomości o podjętej przez Prokuraturę Europejską decyzji o przejęciu — lub nie - postępowania lub rozstrzygnięcia sporu o właściwość, polska prokuratura podejmować ma jedynie czynności niecierpiące zwłoki. Kiedy zaś zapadnie decyzja o przejęciu sprawy przez PE krajowy prokurator wyda postanowienie o przekazaniu jej oraz zarządzi wykreślenie sprawy jako załatwionej.

Z kolei po przejęciu sprawy z Prokuratury Europejskiej wydawane będzie postanowienie o wszczęciu postępowania karnego, a jeśli w sprawie wszczęto już wcześniej postępowanie krajowe, w razie potrzeby występuje się z wnioskiem o przedłużenie czasu jego trwania.

Nowelizacja innych ustaw

Zmiana regulaminu urzędowania prokuratur, to nie wszystko. W RCL pojawił się także projekt nowelizacji kilku ustaw: m.in. o Straży Granicznej, kodeksu postępowania karnego i skarbowego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Na ich mocy w przypadkach, w których maksymalny wymiar kary za przestępstwo będące przedmiotem postępowania przygotowawczego wynosi co najmniej cztery lata więzienia, państwa członkowskie mają zapewnić, by delegowani prokuratorzy europejscy mieli prawo do zarządzenia czynności przechwytywania wiadomości elektronicznych wysyłanych do podejrzanego, lub oskarżonego lub za pomocą dowolnych środków łączności elektronicznej.