Amerykanie wertują oferty pracy w Wielkiej Brytanii

Wiele firm brytyjskich zrobiło karierę po drugiej stronie Atlantyku, podobnie było z naukowcami, których zachęciły do wyjazdu prestiżowe uczelnie i większe zarobki. W ostatnim czasie pojawiło się rosnące zainteresowanie Amerykanów europejskim krajem z językiem angielskim. Według danych portalu Indeed, zajmującego się ofertami pracy, jedno kliknięcie w internecie na 10 pochodzących z zagranicy dotyczących ofert pracy w Wielkiej Brytanii, zrobione w I kwartale 2025 r. pochodziło z USA. To dało temu krajowi drugie miejsce w rankingu szukających zatrudnienia, za Indiami, które przodują na tej liście z udziałem 11,3 proc.

Ponadto Amerykanie stali się rekordzistami, jeśli chodzi o szybkość wzrostu zainteresowania pracą na Wyspach. Brytyjski resort spraw wewnętrznych informuje, że w 2024 r. liczba Amerykanów starających się o obywatelstwo królestwa wzrosła o 26 proc. w porównaniu z rokiem 2023, a większość tego wzrostu przypadła na IV kwartał (40 proc.), a więc po ponownym wyborze Donalda Trumpa na prezydenta.

Amerykanie uciekają przed Donaldem Trumpem do Wielkiej Brytanii

— Od czasu wyboru Trumpa stwierdzamy znaczny wzrost liczby klientów z USA, którzy chcą przenieść się na stałe do Wielkiej Brytanii. Są to pary gejów, którzy boją się o swą przyszłość, młodzi ludzie z dyplomami, inżynierowie lub przedsiębiorcy od nowych technologii z Nowego Jorku, Kalifornii. Politycznie lewicowi, skłonni do zmiany miejsca pobytu — wyjaśnił John Kiely, specjalista od procedury imigracyjnej w kancelarii prawnej Howard Kennedy. Wielka Brytania jest naturalnym kierunkiem ze względu na język i zbliżoną kulturę.

Nowy prezydent USA wypowiedział na początku kadencji wojnę wyższym uczelniom, cofnął finansowanie badań naukowych, odważył się zaatakować Uniwersytet Harvarda, co wywołało panikę wśród badaczy. Według sondażu tygodnika naukowego „Nature” wśród 1600 naukowców amerykańskich trzy czwarte uczestników badania zastanawia się nad ucieczką do Europy lub do Wielkiej Brytanii. Historyk Timothy Snyder już to zrobił.