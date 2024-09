„Zakończenie współpracy to zawsze jest sytuacja trudna, niezależnie od okoliczności. W tym kontekście więc rozumiem emocje Agnieszki (autorki filmu z TikToka) związane z całą sprawą. Aczkolwiek nie ukrywam, że zaskoczyła mnie ich skala – biorąc pod uwagę to, jak spokojnie przebiegła rozmowa (wg zapewnień osób uczestniczących w spotkaniu), do której Agnieszka się odnosi. Dziewczyny z działu HR zapewniły mnie, że wsparcie – od referencyjnego aż po psychologiczne – zostało zaproponowane i że na tamtym etapie miały poczucie odpowiedniego przeprowadzenia spotkania” – napisał szef x-kom we wpisie na portalu X (dawniej Twitter).

Świerczewski nie zdradził szczegółów sprawy z uwagi na obowiązującą go tajemnicę, poinformował jednak, że likwidacja dawnego stanowiska pani Agnieszki i kilku innych podobnych stanowisk odbyła się już na początku 2023 roku w ramach większej reorganizacji działu wsparcia.

„W maju 2024 Agnieszka zasygnalizowała nam (...), że planuje powrót. Wiem, że nasz dział HR sprawdzał różne możliwości, ale nie byliśmy niestety w stanie zaproponować Agnieszce nowego, adekwatnego do jej doświadczenia stanowiska. W takiej sytuacji rozwiązanie umowy o pracę odbywa się najczęściej pierwszego dnia po powrocie” – dodał Świerczewski.

Prezes x-kom zapewnił jednocześnie, że takie sytuacje zdarzają się w firmie bardzo rzadko. „Przez 2 ostatnie lata na 101 kobiet wracających po dłuższych nieobecnościach związanych z urlopami macierzyńskimi lub wychowawczymi 96 otrzymało od nas propozycję powrotu na swoje dotychczasowe stanowisko pracy. Pewnie, że lepiej by było jakby to było 100%. Ale nie zawsze się da. To właśnie jeden z takich przypadków” – zaznaczył.