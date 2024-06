GUS: Polacy ruszyli po wiedzę. Zdobywają ją inaczej niż kiedyś

Do 54 proc. wzrósł w 2022 roku odsetek dorosłych Polaków (w wieku 18-69), którzy w różnych formach zdobywają wiedzę i nowe umiejętności. To o 8 pkt. proc. więcej niż w poprzedniej edycji badania z 2016 r. - wynika z najnowszych danych GUS, które potwierdzają rosnącą w Polsce świadomość potrzeby kształcenia się przez całe życie ( z ang. life long learning). Większa jest ona u kobiet, wśród których ponad połowa uczestniczyła w 2022 r. w jakiejkolwiek aktywności edukacyjnej. Panie też nieco częściej korzystały z edukacji formalnej, w tym z nauki na studiach (prawie co dziewiąta) i z edukacji pozaformalnej — na różnych kursach i szkoleniach (ponad jedna piąta).

Wiedza głównie z internetu. Mamy coraz lepszy dostęp do informacji

Jednak tym, co zadecydowało o znaczącym wzroście aktywności edukacyjnej Polaków w ostatnich latach było uczenie się nieformalne — od współpracowników, kolegów, członków rodziny albo samodzielnie np. z webinarów, tutoriali czy poradników dostępnych w internecie. W 2022 r. w ten sposób uczyło się już ponad 48 proc. dorosłych Polaków (czyli 12 mln osób), aż o 17 pkt. proc. więcej niż sześć lat wcześniej, w 2016 r.



Edukacja nieformalna (której popularność wspiera wymuszona w czasie pandemii Covid-19 transformacja cyfrowa), dominowała wprawdzie już wcześniej, ale wtedy jej przewaga nie była aż tak wyraźna jak teraz.

Jak ocenia prof. Barbara Worek z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, która w Bilansie Kapitału Ludzkiego PARP odpowiada za badanie aktywności edukacyjnej dorosłych, widoczny w danych GUS wzrost popularności edukacji nieformalnej wpisuje się globalny trend wynikający z coraz lepszego dostępu do informacji. Obok dostępnych w sieci inicjatyw edukacyjnych uczelni i firm (jak Akademia Google, czy narzędzia szkoleniowe w ramach pakietu Office 365 Microsoftu) można tam znaleźć tysiące tutoriali czy nagrań webinarów, nie wspominając o milionach poradnikowych vlogów. – Sama korzystam z webinarów i filmów instruktażowych, ucząc się nowych programów do analizy danych – dodaje prof. Worek.