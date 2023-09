Chinka przez trzy lata zarabiała na 16 etatach. Nie przepracowała ani dnia

W wykrywaniu podobnych spraw często pomaga przypadek. Szef jednej z firm technologicznych odkrył wyłudzenie w swojej firmie przypadkiem, w trakcie zwalniania zespołu ośmiu sprzedawców po okresie próbnym. Jeden ze zwolnionych przypadkiem wysłał na wewnętrzną grupę zdjęcie dowodzące, że w czasie okresu próbnego pobierał też wynagrodzenie w innej firmie.

- Natychmiast skontaktowałem się z tą firmą, tylko po to, by przekonać się, że ta ósemka była zatrudniona u nich w tym samym czasie co u nas, pobierając dwie pensje równocześnie – mówił szef firmy technologicznej ukryty przez gazetę Xinmin pod pseudonimem Liu Jian.

Efektem tego przypadku była akcja policji z szanghajskiej dzielnicy Pudong, która w marcu 2023 roku aresztowała 53 osoby, w tym 8 "sprzedawców".

Przestępcy są świetnie przygotowani do wyłudzania wynagrodzeń. W firmach stawiają się z nienagannymi, świetnie wyglądającymi życiorysami i sprawiają dobre wrażenie. W niektórych przypadkach gangi posuwają się nawet do umieszczania ludzi w kadrach firm, by zatrudniali oni członków gangów.

Szacuje się, że w Chinach jest co najmniej 700 organizacji przestępczych zajmujących się tym procederem. W walce z nim nie pomaga fakt, że większość wykrytych spraw jest sądzona na podstawie prawa pracy, a nie prawa karnego. Gwarantuje to mniej dotkliwe kary przyłapanym na wyłudzaniu członkom gangów.