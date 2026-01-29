Rzeczpospolita
Prawo
Na TikToku wyśmiewała podwładną, która nie umiała znaleźć klawisza „enter”. Sąd nie pozostawił złudzeń

Sąd uznał, że zwolnienie kierowniczki, która w internecie wyśmiała pracownicę za to, że ta nie umiała na klawiaturze znaleźć przycisku „enter”, było uzasadnione.

Publikacja: 29.01.2026 14:35

Na TikToku wyśmiewała podwładną, która nie umiała znaleźć klawisza „enter”. Sąd nie pozostawił złudzeń

Foto: Adobe Stock

Nadia Senkowska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie były przyczyny sądowego uzasadnienia zwolnienia kierowniczki drogerii bez okresu wypowiedzenia?
  • Dlaczego zachowanie kierowniczki wobec nowej pracownicy uznano za niedopuszczalne?
  • W jaki sposób publikacje w mediach społecznościowych wpłynęły na przebieg sprawy?
  • Dlaczego sąd uznał krytykę pracowników przez kierowniczkę za przekraczającą dopuszczalne granice?

Zwolniona z pracy bez okresu wypowiedzenia kierowniczka drogerii bezskutecznie domagała się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe wypłaty 15 tys. zł odszkodowania. SR nie miał jednak wątpliwości, że jej niedopuszczalne zachowanie – poniżanie, wyśmiewanie czy pouczanie podwładnych – było wystarczającym powodem, aby zwolnić ją w tym właśnie trybie. Jak ustalono, szczególnie mocno dotykało ono nowej pracownicy, która dopiero wdrażała się w swoje obowiązki. Ostatecznie z powodu stresu zmieniła ona pracę.

Zwolniona za uderzenie podwładnego w miejsca intymne, dostała odszkodowanie
Praca, Emerytury i renty
Zwolniona za uderzenie podwładnego w miejsca intymne, dostała odszkodowanie

Prześmiewcze nagranie na TikToku pogrążyło kierowniczkę wyśmiewającą podwładną

Jednym z punktów zapalnych było nagranie przez kierowniczkę filmu wyśmiewającego pracownicę, który zamieściła na TikToku. Na nagraniu wytykała ona zachowanie podwładnej, która – z powodu stresu wynikającego z rozpoczęcia pracy – nie mogła znaleźć na klawiaturze klawisza „enter”. Kierowniczka wrzuciła film również na grupę w mediach społecznościowych, do której należały zarówno ona, jak i jej pracownicy. Ci – niekontrolowani przez szefową – śmiali się z zachowania swojej koleżanki. A sama kierowniczka prześmiewczo komentowała – cytując swojego syna – że pracownica, która udała się wówczas na zwolnienie lekarskie, zdecydowała się na L4, po to, żeby dowiedzieć się, gdzie zlokalizowany jest ten klawisz. Później w swoim pozwie przyznała, że publikacja ta była nieodpowiednia.

To jednak nie skłoniło sądu, by spojrzał na jej roszczenie przychylniej. Kolejnym bowiem przewinieniem, które doprowadziło do jej uzasadnionego zwolnienia, było upublicznienie w mediach społecznościowych nagrania z monitoringu służbowego, co było niezgodne nie tylko z obowiązującymi w firmie zasadami, ale też przepisami RODO. Zwłaszcza że na nagraniach ukazano zarówno wizerunek osób, które kierowniczka podejrzewała o kradzież, jak i samych pracowników drogerii. – Udostępnianie wizerunku pracowników, którzy pracują, samo w sobie jest w przypadku zachowania powódki naganne, ponieważ powódka udostępniając je, komentowała w tle to, co dany pracownik robi, krytykując na głos sposób pracy danego pracownika – podkreślił SR.

Sąd: mówienie pracownikowi, że jest osobą upośledzoną czy zarzucanie mu braku myślenia, to niedozwolona krytyka 

Uwadze sądu nie umknęło też podejście kierowniczki do nowej pracownicy. – Jej zachowania przekraczały granice dozwolonej krytyki przełożonego względem pracownika. Poza tym mówienie pracownikowi, że jest osobą upośledzoną czy zarzucanie podwładnemu braku myślenia, powodowało, że nie była to dozwolona krytyka pracy – uzasadniał sąd.

Jak podkreślił, przełożona posuwała się do przekleństw, co również było niedopuszczalne. – Takie zachowanie jest nieakceptowalne w świetle zajmowanego stanowiska oraz tego, że jako kierownik powinna uczyć pracowników, wskazywać im błędy, ale w stosowny sposób. Samo rozliczanie pracownika z wykonanej pracy nie kwalifikowałoby się jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, ale sposób, w jaki robiła to powódka, jak to komunikowała, nie był do przyjęcia przez zakład pracy – wyjaśniał SR.

Wszystko to doprowadziło sąd do konkluzji, że kierowniczka drogerii dopuściła się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, a jej zachowania mogły nosić znamiona mobbingu. Dlatego też tryb, w jakim rozwiązano z nią umowę, był w pełni uzasadniony.

Sygnatura akt: VI P 645/24

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Mobbing/Molestowanie/Dyskryminacja Sądy Rejonowe TikTok
