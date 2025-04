W maju 2025 trzy terminy wypłat emerytur ulegną zmianie. Oto aktualny harmonogram

Czy można zmienić termin wypłaty emerytury?

ZUS wypłaca emerytury w jednym z siedmiu wyżej wymienionych terminów. Konkretny termin jest na stałe przypisany do danego seniora. ZUS ustala go w momencie rozpatrywania wniosku o świadczenie. Wpływ na wyznaczenie terminu ma liczba wypłacanych danego dnia świadczeń oraz tempo napływu składek emerytalnych. Informację o terminie wypłaty emerytury ZUS zawiera w decyzji o jej przyznaniu.

Czy można zmienić termin wypłaty emerytury? Okazuje się, że tak. Jest to jednak możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. Do takich natomiast zaliczają się przede wszystkim sytuacje, w których emeryt jest zobowiązany do regularnego, comiesięcznego wnoszenia opłat w ustalonych urzędowo terminach, których nie można zmienić. Przykładem może być płacenie alimentów.

Aby zmienić termin wypłaty emerytury, senior musi złożyć do ZUS wniosek, w którym przedstawi uzasadnienie swojej prośby. Konieczne może też okazać się załączenie dodatkowych dokumentów.

Zmiany terminu wypłat emerytur w czerwcu

Zmiany terminu wypłat emerytur nastąpią również w czerwcu. Seniorzy otrzymujący swoje świadczenie 1. dnia miesiąca, dostaną je tym razem już w piątek 30 maja. Na wcześniejszą wypłatę liczyć też będą mogli emeryci, którzy otrzymują świadczenie 15. dnia miesiąca. W czerwcu dzień ten wypada w niedzielę i w związku z tym wypłata emerytur nastąpi w piątek 13 czerwca.