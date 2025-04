Mniej aktywnych zawodowo rencistów

Jeżeli popatrzymy z kolei na drugą grupę świadczeniobiorców, to trend jest odwrotny. Z danych ZUS wynika bowiem, że na koniec 2024 r. 288,8 tys. osób z ustalonym prawem do renty podlegało ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu innego niż bycie rencistą. W analogicznym okresie 2023 r. było to 293,2 tys. osób (tj. spadek rok do roku o 1,5 proc.). W tym wypadku Łukasz Kozłowski wskazałby na dwie przyczyny.

– Po pierwsze, samych rencistów z roku na rok ubywa – mówi.

Dalej wskazuje, że system jest też coraz bardziej szczelny i takie świadczenia są przyznawane osobom faktycznie niezdolnym do pracy, którym trudno podjąć zatrudnienie.

Znaczenie mogą mieć też zmiany zasad przeliczania rent, które weszły w życie na początku 2022 r. W wyniku nowych regulacji osoba, która została rencistą w młodym wieku i pracuje, bo ma orzeczoną częściową niezdolność do pracy, utraciła możliwość obliczenia na nowo podstawy wymiaru, mimo że zarabia. W efekcie pomimo odprowadzania składek jej świadczenie zwiększy się w każdym roku tylko poprzez uwzględnienie nowego stażu, więc bez znaczenia będą zarobki.