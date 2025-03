Tydzień ciąży i masa urodzeniowa Wymiar urlopu Przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g 1 tydzień dodatkowego urlopu za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu, maksymalnie do 15 tygodni po porodzie Po ukończeniu 28. tygodnia ciąży, ale przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000 g 1 tydzień dodatkowego urlopu za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu, maksymalnie do 8 tygodni po porodzie Po ukończeniu 37. tygodnia ciąży, jeśli dziecko po porodzie spędzi w szpitalu co najmniej dwa dni, z których pierwszy przypada w okresie od 5. do 28. dnia po narodzinach 1 tydzień dodatkowego urlopu za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu w okresie od 5 dnia do 8 tygodnia po porodzie

Jak obliczyć wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego ?

- Sposób obliczania dodatkowego świadczenia dobrze obrazuje następujący przykład. Syn państwa X urodził się 10 marca 2025 r. (tj. w 39 tygodniu ciąży). Ze względu na komplikacje zdrowotne noworodek wymagał kilkukrotnej hospitalizacji w pierwszych tygodniach życia. Pierwszy pobyt w szpitalu trwał od 12 do 20 marca, a drugi od 5 kwietnia do 20 maja. Przy ustalaniu wymiaru uzupełniającego urlopu macierzyńskiego bierze się pod uwagę hospitalizację od 5 dnia do 8 tygodnia po porodzie, czyli od 15 marca do 4 maja 2025 r. W tym czasie dziecko przebywało w szpitalu 5 tygodni i 2 dni. Okres ten należy zaokrąglić do pełnych tygodni. Mama noworodka może więc skorzystać z 6 tygodni uzupełniającego urlopu macierzyńskiego – tłumaczy dr Katarzyna Kalata, radca prawny i właścicielka Kancelarii Kalata.



Natomiast w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu, przy ustalaniu wymiaru uzupełniającego urlopu macierzyńskiego uwzględniane będą: waga dziecka o najniższej masie urodzeniowej oraz czas hospitalizacji noworodka, który w szpitalu przebywał najdłużej.

Kiedy złożyć wniosek i jakie dokumenty niezbędne

Prawo do uzupełniającego urlopu przysługiwać będzie bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego.

W związku z tym wniosek należy złożyć przed jego końcem.