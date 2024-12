Za nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK grozi grzywna

Wykroczeniem jest także nakłanianie uczestnika PPK do rezygnacji z gromadzenia nowych środków w tym programie.

Czytaj więcej Praca, Emerytury i renty Do oszczędzania w PPK można łatwo wrócić Złożenie przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat nie oznacza rezygnacji z udziału w programie, a tylko zaprzestanie finasowania wpłat do PPK. Taka deklaracja nie spowoduje też zwrotu zgromadzonych na rachunku PPK oszczędności.

Pracownicze Plany Kapitałowe. Jak zapisać i wypisać się z PPK? Kto może uczestniczyć w PPK?

Uczestnictwo w PPK jest uprawnieniem „osób zatrudnionych” (zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK). „Osobą zatrudnioną” jest np. pracownik (z wyjątkiem m.in. młodocianych) czy zleceniobiorca podlegający z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Osoba zatrudniona, która nie osiągnęła jeszcze 55. roku życia, zostaje „zapisana” do PPK, czyli zostaje zawarta – w jej imieniu i na jej rzecz – umowa o prowadzenie PPK, bez konieczności podejmowania przez nią żadnych czynności. Jeżeli taka osoba nie chce zostać uczestnikiem PPK, składa podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (po złożeniu przez nią tej deklaracji, podmiot zatrudniający nie „zapisuje” jej do PPK). Osoba zatrudniona, która osiągnęła 55. rok życia, ale nie ma jeszcze 70 lat, zostaje „zapisana” do PPK tylko na swój wniosek. Nie można „zapisać” do PPK osoby, która osiągnęła już 70. rok życia.

Czytaj więcej Praca, Emerytury i renty Jak sprawdzić stan swoich środków w PPK? O Pracowniczych Planach Kapitałowych Serwis mojeppk umożliwia m.in. ustalenie, w jakich instytucjach finansowych uczestnik PPK ma rachunki oraz jaki jest stan środków na tych rachunkach. Serwis ten ma jednak tylko informacyjny charakter - za jego pośrednictwem nie można złożyć dyspozycji dot. środków zgromadzonych w PPK.

Natomiast uczestnik PPK, czyli osoba „zapisana” już do PPK, może podjąć decyzję, że nie chce już, aby były za niego dokonywane wpłaty do PPK. W takim przypadku uczestnik PPK składa podmiotowi zatrudnionemu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, co powoduje, że podmiot zatrudniający zaprzestaje obliczania, pobierania i dokonywania wpłat do PPK za tego uczestnika. Złożenie deklaracji o rezygnacji przez uczestnika PPK nie powoduje, że osoba ta przestaje być uczestnikiem PPK – w jej przypadku skutkiem złożenia deklaracji o rezygnacji jest brak nowych wpłat do PPK. Zarówno osoba zatrudniona, jak i uczestnik PPK, powinni sami podjąć decyzję w sprawie oszczędzania w PPK.