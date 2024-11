Mniej czy więcej wolnego od pracy? W Sejmie o handlowych niedzielach i Wigilii

Projektodawcy proponują też rozszerzenie uprawnień pracowniczych z tytułu pracy w ten dzień. Zatrudnionemu ma przysługiwać za ten czas 200 proc. wynagrodzenia. Ponadto firma będzie musiała zapewnić mu inny dzień wolny od pracy w okresie sześciu dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. Jeżeli natomiast nie będzie to możliwe, musiałaby zagwarantować pracownikowi dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego. Byłaby też zobowiązana do zapewnienia co najmniej dwóch niedziel w miesiącu wolnych od pracy.

Ta propozycja także budzi wątpliwości. Proponowane zmiany krytykuje nawet rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. W swoim stanowisku zwraca uwagę, że ich wprowadzenie nie jest zasadne. Konsumenci przyzwyczaili się do obecnego systemu, a znaczna część społeczeństwa go ceni i w związku z tym nie wróci już do robienia zakupów w niedziele w wolumenie sprzed zmian. Korzystny wpływ na sytuację ekonomiczną przedsiębiorców jest zatem, w ocenie rzecznika, wątpliwy.

Zwraca też uwagę, że wprowadzenie w życie nowych rozwiązań prowadziłoby do ryzyka dalszego pogorszenia pozycji mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w konkurencji z dużymi sieciami handlowymi.

