Do oszczędzania w PPK można łatwo wrócić

Uczestnik może zaprzestać wpłat i…

Inna sytuacja jest w przypadku uczestnika PPK. Złożenie przez niego deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK obliguje pracodawcę do zaprzestania ich odprowadzania, począwszy od chwili, w której uczestnik PPK złożył tę deklarację. Oznacza to, że od momentu złożenia przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK pracodawca nie powinien już przekazać do instytucji finansowej żadnej wpłaty.

Ważne: W przypadku, gdy - pomimo złożenia przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK - pracodawca dokona wpłat do PPK, takie wpłaty należy uznać za dokonane niezgodnie z wolą uczestnika PPK. Będą to wpłaty nienależne. [koniec ważne]

Złożenie deklaracji o rezygnacji przez uczestnika PPKK nie oznacza więc „wypisania” się z programu. Pracownik nadal jest uczestnikiem PPK, nie finansuje tylko – od momentu złożenie tej deklaracji - wpłat do PPK. Wpłaty do PPK za tę osobę nie są dokonywane. Do oszczędzania w tym programie uczestnik PPK może bardzo łatwo wrócić - wystarczy, że złoży pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Należy też pamiętać, że złożenie deklaracji o rezygnacji nie spowoduje zwrotu zgromadzonych na rachunku PPK oszczędności. Jeżeli uczestnik PPK chce skorzystać ze środków zgromadzonych na rachunku PPK, powinien w tej kwestii skontaktować się z instytucją finansowa prowadzącą jego rachunek PPK.

Ważne

Aby skorzystać ze środków zgromadzonych na rachunku PPK, nie trzeba składać pracodawcy deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

… i w każdej chwili zmienić decyzję

Osoba, która wcześniej złożyła deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a teraz chce się z tego wycofać, może to zrobić składając pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Jeżeli wniosek ten złoży osoba zatrudniona, w imieniu i na rzecz której nie została zawarta umowa o prowadzenie PPK (osoba ta złożyła deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przed zawarciem w jej imieniu i na jej rzecz umowy o prowadzenie PPK), zanim pracodawca będzie mógł naliczyć wpłaty do PPK będzie zobowiązany „zapisać” ją do PPK. Umowę o prowadzenie PPK w imieniu tej osoby pracodawca powinien wówczas zawrzeć niezwłocznie (jeżeli pracownik ma już potrzebny do tego okres zatrudnienia) - tak, aby naliczyć i pobrać wpłaty już od najbliższego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi po złożeniu wniosku o dokonywanie wpłat do PPK.