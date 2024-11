Osoby w wieku przedemerytalnym to jedna z najbardziej chronionych grup pracowniczych. Aby jednak mogły one skorzystać z zabezpieczenia, które zapewniają im przepisy, muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Ochrona przedemerytalna. Najważniejsze zasady

Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku”.

Oznacza to, że ochrona obowiązuje kobiety od 56. roku życia oraz mężczyzn od 61. roku życia. W przypadku osób, które wykonują zawód uprawniający do wcześniejszej emerytury, okres ochronny zaczyna obowiązywać 4 lata przed datą nabycia prawa do wcześniejszego świadczenia. Na uzyskanie ochrony nie wpływa wymiar etatu. Dotyczy ona zarówno osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, jak i na czas określony (o ile umowa będzie obowiązywać w dniu, w którym pracownik nabywa prawo do emerytury).

Warto pamiętać, że w czasie trwania ochrony przedemerytalnej pracodawca nie może rozwiązać stosunku pracy za wypowiedzeniem, jednak ma prawo wręczyć wypowiedzenie przed rozpoczęciem okresu ochrony (np. dwa miesiące wcześniej). Okres wypowiedzenia może płynąć w czasie, gdy zgodnie z prawem rozpoczyna się ochrona przedemerytalna. Przywilej, o którym mówi art. 39 Kodeksu pracy, dotyczy nie tylko zabezpieczenia przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem, ale również przed zmianą warunków zatrudnienia i wynagrodzenia. Oznacza to, że pracodawca nie może np. obniżyć pracownikowi pensji, odebrać dodatku funkcyjnego czy zmienić wymiaru etatu. Osoby, które są zatrudnione u kilku pracodawców, korzystają z prawa do ochrony na takich samych zasadach u każdego z nich.