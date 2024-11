Oznacza to, że ZUS ponownie ustali wysokość świadczenia w dacie jego przyznania, tj. emerytur i rent rodzinnych przyznanych w czerwcu w latach 2009-2019, z zastosowaniem rozwiązania, że waloryzacji składek dokonuje się w taki sam sposób jak przy ustalaniu wysokości emerytury w maju danego roku, jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Tak ustalona wysokość emerytury i renty rodzinnej podlegałaby następnie waloryzacji na zasadach, jakie obowiązywały po dniu przyznania emerytury lub renty rodzinnej. Emerytura lub renta rodzinna w nowej wysokości, uwzględniającej wyżej opisane obliczenie, przysługiwałaby od miesiąca złożenia wniosku do ZUS.

Pół roku na wniosek o nowe ustalenie czerwcowej emerytury

Wniosek, który będzie można złożyć również w formie elektronicznej, ma zawierać dane osoby, która ubiega się o ustalenie wysokości emerytury lub renty rodzinnej, żądanie wnioskodawcy, ze wskazaniem świadczenia o jakie się ubiega oraz podpis wnioskodawcy lub jego przedstawiciela ustawowego. Taki wniosek świadczeniobiorca będzie mógł złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, które planowane jest na 1 czerwca 2025 r.

Decyzję w sprawie ustalenia wysokości świadczenia ZUS wydawałby w terminie 60 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji. Postępowanie zostanie jednak zawieszone przez ZUS, jeśli świadczeniobiorca przed dniem wejścia w życie ustawy złożył odwołanie do sądu od decyzji ZUS ws. ustalenia emerytury lub renty rodzinnej. ZUS wróci do sprawy po wydaniu przez sąd prawomocnego orzeczenia.

W sprawach nieuregulowanych w ustawie będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Nie będzie mniej i bardziej korzystnych miesięcy na złożenie wniosku o emeryturę

Projekt ustawy ma też zawierać propozycję nowej metody obliczania kwartalnych wskaźników waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie oraz kapitału początkowego. Jej celem będzie zniesienie sezonowości przy ustalaniu wysokości emerytur i wyeliminowanie obecnie funkcjonujących mniej lub bardziej korzystnych miesięcy przejścia na emeryturę.