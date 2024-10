Czytaj więcej Praca, Emerytury i renty Część rodziców ma problemy z "babciowym". Na te pułapki trzeba uważać Od 1 października ruszył zapowiadany program Aktywny Rodzic, który ma wspierać opiekunów w aktywności zawodowej i wychowaniu dzieci. Okazuje się jednak, że wiele osób nie może skorzystać z dopłaty, bo nie spełnia wymogów. W czym tkwi problem?

Ze świadczenia „aktywni rodzice w pracy” mogą skorzystać osoby aktywne zawodowo, które wychowują dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Dziecko to nie może uczęszczać do przedszkola, żłobka, klubu dziecięcego lub być pod opieką dziennego opiekuna. Świadczenie ma charakter aktywizacyjny i aby zostało przyznane, oboje rodzice muszą być aktywni zawodowo i podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Opiekunowie nie muszą udowadniać rozliczenia środków.

Świadczenie „aktywnie w żłobku" zastępuje dofinansowanie do żłobka. Musi zostać wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z pobytem dziecka w żłobku, klubie dziecięcym albo opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna. Przysługuje ono do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 3 lata lub jeśli objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione, do końca roku szkolnego, w którym skończy 4 lata.

Z kolei świadczenie „aktywnie w domu” przysługuje na każde dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Zastępuje ono rodzinny kapitał opiekuńczy.

Na to samo dziecko w jednym miesiącu można otrzymać tylko jedno wybrane świadczenie. Istnieje jednak możliwość zmiany formy wsparcia. Wnioski w ramach programu Aktywny Rodzic należy składać przez internet - przez platformę PUE ZUS, aplikację mobilną mZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.