Rodzice już mogą składać wnioski o „babciowe”

Wszystko w ramach programu „Aktywny rodzic”. Ma on ułatwić opiekunom pogodzenie zadań związanych z rodzicielstwem i aktywizacją zawodową. Wnioski o świadczenia można już wnosić do ZUS.

Trzy świadczenia „Aktywnego rodzica”

Na „Aktywnego rodzica” składają się trzy świadczenia: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. Które przysługuje komu? Tak więc „babciowe”, czyli świadczenie „aktywni rodzice w pracy”, wynosi 1500 zł miesięcznie przez dwa lata, tj. od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka. Większe wsparcie otrzymają natomiast opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami – 1900 zł miesięcznie. Uprawnieni sami zdecydują, na co przeznaczą otrzymane pieniądze.

Drugie świadczenie, tj. „aktywnie w żłobku”, ma zastąpić obecne dofinansowanie w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Świadczenie będzie kierowane do rodziców dzieci, które korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna.

Wsparcie wyniesie do 1500 zł miesięcznie lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością. Od 1 października opiekun może już wystąpić o nowe, wyższe świadczenie.