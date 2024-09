Emerytury bez dodatkowego wzrostu? Rząd odroczył prace nad waloryzacją

Tak wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Na razie tak się jednak nie stanie. Rząd zamiast przyjąć projekt zmian w tym zakresie na wtorkowym posiedzeniu wydał komunikat, że wróci do sprawy jeżeli pojawi się ryzyko przekroczenia 5 proc. inflacji. Jak czytamy, obecnie Ministerstwo Finansów nie przewiduje jednak takiego wzrostu.

Reklama

Czytaj więcej Praca, Emerytury i renty Podwyżka emerytur i rent w 2025 r. Co proponuje rząd? Wiadomo już, jaką podwyżkę świadczeń dla emerytów i rencistów proponuje rząd Donalda Tuska. W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu rozporządzenia w sprawie zwiększenia wskaźnika waloryzacji tych świadczeń w 2025 r.

Emerytury. Co to jest waloryzacja?

Przypomnijmy, że zadaniem waloryzacji jest zachowanie realnej wartości świadczeń w stosunku do wzrostu cen. Kluczową sprawą jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w poprzednim roku zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Do tej pory waloryzacja była przeprowadzana raz w roku, tj. w marcu.

Dwie waloryzacje emerytur

Rząd we wspomnianym projekcie zaproponował jednak zmianę tej zasady. Zamierzał wprowadzić dodatkową waloryzację w przypadku, gdy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku przekroczy 5 proc. Miała być ona przeprowadzana za każdym razem we wrześniu. Mechanizm byłby podobny do waloryzacji rocznej. Natomiast wskaźnikiem dodatkowej podwyżki byłby wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku (pod warunkiem jego przekroczenia ponad 105 proc.) zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym półroczu danego roku. Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich pozytywnie oceniał nową koncepcję.

– Częstsza podwyżka świadczeń to bowiem możliwość wcześniejszego wzrostu ich wartości w oparciu o aktualne wskaźniki. Świadczeniobiorcy szybciej skorzystają w takiej sytuacji z aktualizacji poziomu ich świadczeń w oparciu o odnotowaną inflację – mówi.