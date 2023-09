Pieniądze przepadną, jeśli do końca września ZUS nie dostanie tego dokumentu

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy dostają rentę rodzinną po śmierci swojego rodzica, muszą do końca września złożyć w ZUS wniosek o dalszą wypłatę renty. Trzeba do niego dołączyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające dalszą naukę. Jeśli zrobią to z opóźnieniem, np. w październiku, renta rodzinna za wrzesień przepadnie.