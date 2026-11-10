Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotka się z sekretarzem wojny USA Petem Hegsethem. Rozmowa została zaplanowana w siedzibie Pentagonu na godz. 10.30 czasu lokalnego, czyli 16.30 w Polsce.

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Wizyta Kosiniaka-Kamysza w USA. Zmieniono termin spotkania

Jak informował wcześniej Onet, spotkanie zostało przyspieszone. Portal powoływał się na dwóch niezależnych rozmówców z polskiego rządu, którzy potwierdzili, że pierwotnie rozmowa miała odbyć się później. Jeden z nich przekazał Onetowi, że termin ustalono z większym wyprzedzeniem od wyborów połówkowych w USA, ale ostatecznie to strona amerykańska zdecydowała o przyspieszeniu wizyty.

Według ustaleń portalu również polskie władze od pewnego czasu zabiegały o wcześniejsze spotkanie. Nie jest to pierwsza zmiana dotycząca rozmów obu polityków. Wizyta miała odbyć się już we wrześniu. Jej termin uzgodniono podczas lipcowego szczytu NATO w Ankarze, jednak Amerykanie odwołali spotkanie na kilkadziesiąt godzin przed planowaną datą.

Pentagon tłumaczył wówczas decyzję kolizją terminów z wizytą chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w Waszyngtonie. Sekretarz obrony USA był zaangażowany w przygotowania do tego wydarzenia.

Stała baza wojsk USA w Polsce jednym z tematów rozmów

Spotkanie Kosiniaka-Kamysza z Hegsethem odbywa się w czasie, gdy Pentagon analizuje rozmieszczenie amerykańskich sił w Europie. Jak przypomina Onet, szef amerykańskiego resortu obrony informował w czerwcu ministrów państw NATO, że przegląd ma potrwać około sześciu miesięcy i zakończyć się w grudniu.

Dla Polski istotne znaczenie ma w tym kontekście kwestia stałej obecności wojsk amerykańskich. We wrześniu Donald Trump poinformował w serwisie Truth Social o znaczących postępach w tej sprawie. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił wówczas rolę Karola Nawrockiego i zasugerował, że lokalizacja przyszłego garnizonu może zostać wkrótce ujawniona.

Wcześniej Polskę odwiedziła amerykańska delegacja, która zapoznawała się z potencjalnymi miejscami rozmieszczenia wojsk. Do przedstawienia ostatecznej lokalizacji jednak nie doszło. Według informacji Onetu temat stałej bazy będzie jednym z istotnych punktów rozmów w Waszyngtonie.

Centrum serwisowe Patriotów i współpraca przemysłów zbrojeniowych

Wizyta ma dotyczyć również konkretnych projektów związanych z polsko-amerykańską współpracą obronną. Kosiniak-Kamysz mówił o jej szczegółach w poniedziałek na antenie TVN24.

Wśród poruszanych zagadnień wymienił utworzenie w Polsce centrum serwisowego pocisków PAC-3 wykorzystywanych w systemach obrony powietrznej Patriot. Kolejnym tematem będzie współpraca przemysłów zbrojeniowych obu państw. Jak przekazał szef MON, podczas wizyty może zostać podpisane oficjalne porozumienie dotyczące tej dziedziny.

Możliwa dymisja Hegsetha w cieniu rozmów z polskim ministrem

Dodatkowym kontekstem wizyty jest sytuacja polityczna w Stanach Zjednoczonych i niepewność dotycząca dalszej kariery szefa Pentagonu. Onet zwraca uwagę, że po porażce republikanów w wyborach połówkowych do Kongresu w amerykańskiej administracji trwają spekulacje dotyczące zmian personalnych.

Partia Donalda Trumpa straciła większość w obu izbach Kongresu, a wyniki głosowania osłabiły pozycję obozu prezydenta. Zmiany kadrowe objęły już Biały Dom. Stanowisko szefowej personelu straciła Susie Wiles. Wśród osób, których przyszłość jest obecnie przedmiotem medialnych doniesień, znajduje się również Pete Hegseth.

W poniedziałek republikański kongresmen Thomas Massie złożył wniosek o oskarżenie sekretarza obrony. Jak informuje Onet, zarzuty dotyczą między innymi działań Hegsetha podczas wojny z Iranem. Głosowanie nad inicjatywą miało odbyć się w ciągu dwóch dni.

Donald Trump publicznie stanął jednak w obronie swojego współpracownika. Podczas briefingu w Białym Domu skrytykował Massiego i przekonywał, że Hegseth nie dopuścił się nieprawidłowości. Prezydent USA stwierdził również, że szef Pentagonu wygrał wojnę w Wenezueli, a także osiągnął zwycięstwo w konflikcie z Iranem.