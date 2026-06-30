„Niech to odznaczenie stanie się tam symbolem pamięci o dziesiątkach tysięcy niewinnych Polaków bestialsko zamordowanych podczas Rzezi Wołyńskiej. Skoro skorumpowana elita ukraińska nie potrafi, zrobię to za nich” – dodał.

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Mateusz Morawiecki otrzymał Order Księcia Jarosława Mądrego II klasy w czerwcu 2022 r. podczas wizyty w Kijowie. Odznaczenie przyznał mu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a informację ogłosił premier Ukrainy Denys Szmyhal. Tego samego dnia identycznym orderem uhonorowany został też ówczesny wicepremier Jarosław Kaczyński. Było to wyróżnienie za wsparcie Polski dla Ukrainy — zarówno przed rosyjską inwazją, jak i po jej rozpoczęciu.

Order Księcia Jarosława Mądrego to jedno z najwyższych ukraińskich odznaczeń państwowych dla cudzoziemców.

Więcej informacji wkrótce.