Anna Maria Anders i Karol Nawrocki
„Czy Rzeczpospolita Polska może być monarchią w XXI wieku” – tak brzmiało hasło przewodnie Kongresu Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych, który odbył się 30 maja w Krakowie. Kongres zaczął się od ekumenicznej mszy św. za Ojczyznę w Kościele Przemienienia Pańskiego ojców pijarów na Starym Mieście, po czym uczestnicy zostali przewiezieni autokarem do jednego z hoteli. Podobne imprezy UPUM organizuje regularnie, jednak tym razem – jak dowiedziała się „Rzeczpospolita” – miała ona gościa specjalnego: Annę Marię Anders.
Ta ostatnia jest córką gen. Władysława Andersa, jednego z najbardziej znanych wojskowych w historii Polski, który w swojej karierze był m.in. dowódcą Armii Polskiej w ZSRR oraz 2. Korpusu Polskiego, naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych oraz następcą prezydenta RP na uchodźstwie.
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Córka generała, urodzona w 1950 r., przez dużą część życia mieszkająca za granicą, błyskotliwą karierę polityczną zaczęła robić stosunkowo późno, bo dopiero za ostatnich rządów PiS. Była m.in. przewodniczącą Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, ministrem w KPRM i pełnomocnikiem premiera do spraw dialogu międzynarodowego, senatorką oraz ambasadorką we Włoszech. Tę ostatnią funkcję pełniła w latach 2019-2024, a w maju została pierwszą zastępczynią przewodniczącego rady do spraw Polonii i Polaków za granicą przy prezydencie Karolu Nawrockim. I zaledwie kilka tygodni po powołaniu na tę funkcję pojawiła się w Krakowie na kongresie organizacji, zabiegającej o przywrócenie monarchii w Polsce.
Podobnych grup jest kilka. Np. Wojciech Edward Leszczyński, były przedsiębiorca, pasjonat historii i daleki kuzyn króla Stanisława Leszczyńskiego, przed dziesięcioma laty „wskrzesił” monarchię w Polsce, a przynajmniej tak można wnioskować z jego strony internetowej, na której tytułuje się „Królem Elektem Korony Królestwa Polskiego-Lechii”.
Leszczyński rzekomo przywrócił monarchię, przestrzegając dawnych procedur, dotyczących sejmików i sejmów, a głośno było o nim w 2020 roku, gdy – jak informowaliśmy w „Rzeczpospolitej” – na prezydenta swojego królestwa wybrał prof. Włodzimierza Juliana Korab‑Karpowicza, filozofa z doktoratem z Oksfordu i byłego wiceprezydenta Gdańska. Korab-Karpowicz przyjął urząd prezydenta z rąk króla, choć głosił, że pełni go „in spe”, czyli jako „oczekujący”, i wygłosił orędzie.
Oprócz środowiska skupionego wokół Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego istnieją też dwie partie postulujące wprowadzenie w Polsce monarchii metodami demokratycznymi. Jedną z nich jest Polski Ruch Monarchistyczny, którego liderem jest Leszek Wierzchowski, przedstawiający się jako „Regent Polski i PRM, Wielki Książę, Wielki Kniaź Ukrainy-Rusi, Kniaź Imperium Rosji, Emirda Tatarów”.
Drugą partią jest wspomniana na wstępie Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych. W swoim statucie zapisała, że „celem unii jest odbudowanie w Polsce sposobami demokratycznymi monarchii konstytucyjnej poprzez realizację deklaracji ideowo-programowej, programu politycznego, gospodarczego i statutu”. Słynie z nadawania własnych odznaczeń, takich jak Krzyż Rycerski UPUM, Krzyż Monarchii UPUM, Krzyż Honoru i Wierności Regenta UPUM czy Krzyż Jerozolimski UPUM. Jak czytamy na jej stronie internetowej, „w celu sprawniejszego wewnątrzpartyjnego działania, unia przyjęła strukturę organizacyjną księstw, starostw i kasztelanii, wzorując się na strukturach organizacyjnych w I Rzeczypospolitej, które przetrwały do 1795 r.”.
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I ze
wszystkich grup działających na rzecz monarchii w Polsce UPUM może
robić najpoważniejsze wrażenie, głównie ze względu na swoich
przywódców. Przez długie lata regentem UPUM był emerytowany
komandor Wojska Polskiego Aleksander Podolski. W 2024 roku funkcję
tę objął po nim prof. Maciej Kaliski, specjalista od inżynierii
naftowej i były wiceminister gospodarki w pierwszym i drugim rządzie
Donalda Tuska (czyli w latach 2011-2012). Za rządów PO-PSL był
również przewodniczącym rady nadzorczej Kompanii Węglowej oraz
dyrektorem departamentu górnictwa w Ministerstwie Gospodarki.
Z nagrań z kongresu, który odbył się 30 maja w Krakowie, wynika, że to właśnie prof. Maciej Kaliski poprosił Annę Marię Anders o „kilka słów adresowanych do narodu”. Ta na początku powiedziała, że „jakie są jej poglądy (na temat przywrócenia monarchii w Polsce – red.) to jeszcze nie zdecydowała”, jednak szybko dodała, że „monarchia to ma taką klasę”. – Z tego punktu widzenia ja widzę do pewnego stopnia monarchię w Polsce – ogłosiła. – Mój ojciec nigdy nie mówił o wojnie. Może trochę o Monte Cassino, bo to było wielkie zwycięstwo, ale opowiadał jeszcze o Polsce przedwojennej. Ja mam taką romantyczną wizję, jeśli chodzi o arystokrację, monarchię, i tak dalej – zaznaczyła.
Anna Maria Anders mówiła też, że w Wielkiej Brytanii, czyli kraju, który dobrze zna, „król jej się nie bardzo podoba”, bo „popiera islam”, jednak „jego następca William to jest naprawdę klasa”. Po zakończeniu jej wypowiedzi, zebrani, z których niektórzy byli ubrani w szlacheckie kontusze, zawołali kilkakrotnie: „jej ekscelencja Anna Maria Anders, wiwat!”.
Czy wypowiedzi Anny Marii Anders były oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezydenta? „Członkowie rad przy prezydencie RP pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają wynagrodzenia ani nie reprezentują Kancelarii Prezydenta RP na zewnątrz. Udział w pracach każdej z rad ma charakter opiniodawczo-konsultacyjny. W związku z powyższym informujemy, że pani Anna Maria Anders nie reprezentowała KPRP podczas wspomnianego wydarzenia” – informuje nas Biuro Mediów i Listów KPRP.
„Na spotkaniu byłam gościem. To nic nie oznacza” – napisała nam z kolei krótko Anna Maria Anders.
Problem w tym, że obecność Anny Marii Anders starają się wykorzystywać wizerunkowo polscy monarchiści, którzy w relacjach z kongresu często podkreślają, kto był gościem honorowym. „Jej obecność nadała spotkaniu szczególny wymiar historyczny i patriotyczny, przypominając o wartościach, które od pokoleń budują polską tożsamość, odpowiedzialność za Ojczyznę oraz więzi łączące Polaków w kraju i na całym świecie” – czytamy w jednym z wpisów w mediach społecznościowych. Wynika z niego, że podczas obrad omawiano m.in. „rolę monarchii jako elementu stabilizacji geopolitycznej” oraz „prognozy dotyczące przyszłości monarchii do 2050 r.”.
Zdaniem europosła KO Dariusza Jońskiego, udział Anders w kongresie wcale nie musiał być przypadkowy. – Karol Nawrocki stara się utrzymywać kontakty z różnymi skrajnymi środowiskami, a w ten scenariusz wpisuje się obecność na tej imprezie Anny Marii Anders – komentuje. – Zaś jeśli chodzi o samo przywrócenie monarchii, nawet jeśli Karol Nawrocki nie chce tego wprost, na pewno taki styl sprawowania władzy, polegający na autokratycznym ignorowaniu parlamentu i rządu, najbardziej mu odpowiada – dodaje europoseł.
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